وزير الداخلية العراقي: أمن كركوك خطر أحمر

شفق نيوز / وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الأحد، القيادات الأمنية في محافظة كركوك، بتعزيز الأمن وخدمة المواطن والتنسيق الأمني، فيما أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، أن دعم القوات الأمنية أولوية.

جاء ذلك خلال ترأوسه اجتماعا في قيادة المقر المتقدم بمحافظة كركوك، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا، وقائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، ووكلاء وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطة، وقائد الشرطة الاتحادية وقيادات أمنية في الوزارة والعمليات المشتركة وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي في كركوك.

وقال الغانمي، خلال الاجتماع إن "كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم والحكومة حريصه على تحقيق الأمن في البلاد، لذا تم التوجيه بدعم جميع الخطوات التي تعزز القانون وتعمل على محاربة الارهاب وعصابات الجريمة ومكافحة المخدرات".

وأضاف أن "محافظ كركوك داعم للقوات الأمنية وهو على استعداد دائم لدعم جميع التشكيلات الأمنية بما يحقق الأمن ويعزز التنسيق والعلاقه المشتركة".

وتابع الغانمي، أن "الجيش والشرطة هم شرف الوطن وعنوان التضحية، ولا مجاملة بالوضع الامني وستكون هناك إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة، فأمن المواطن وكركوك خط أحمر، وحريصون على ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق".

من جانبه، أكد محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية العليا، راكان الجبوري، دعم "جميع خطوات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة"، مبينا أن "كركوك تستحق الدعم فهي آمنة ومستقرة ومتعايشة بين جميع مكوناتها".

وطالب الجبوري، خلال الاجتماع، الحكومة بضروره إنصاف أهالي كركوك، عبر تأمين الدعم لجميع التشكيلات الأمنية في الشرطة والدفاع المدني والمرور، ودعم مكافحة المخدرات ومساندة جهود مكافحة الجريمة".

وأكد أن "إدارة كركوك على استعداد لتأمين 20 كاميرا حرارية للقوات الأمنية حال صرف الموازنة مع جهود فتح طرق وإسناد القوات الأمنية في جميع حدود المحافظة لتحقيق الأمن".