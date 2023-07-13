وزير الداخلية العراقي: قمنا بطرد ضباط ومنتسبين متورطين بقضايا الفساد

شفق نيوز/ صرّح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، بتراجع معدلات الفساد المالي والإداري داخل مفاصل الوزارة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ المثنى أحمد منفي جودة، إن "ملف الفساد شائك، ويحتاج إلى وقت للقضاء عليه بالكامل"، مردفا بالقول إنه "تمكنّا من خفض الفساد بنسبة كبيرة في دوائر وزارة الداخلية".

وأضاف أن "هناك إجراءات رادعة وحازمة بحق الضباط والمنتسبين الذين يتعاطون الرشوة وتصل إلى حد الطرد من الخدمة"، لافتا إلى "طرد اعداد من الضباط والمنتسبين المتورطين بقضايا فساد إضافة إلى الاحالة على التقاعد".

وتابع الشمري بالقول "مستمرون بحملة مكافحة الفساد ولن نتوقف، و يتعين ان تكون وزارة الداخلية نظيفة من هكذا قضايا".