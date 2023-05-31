وزير الداخلية العراقي: سلّمنا الجانب الإيراني معلومات عن شبكات تهريب المخدرات

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، تسليم الجانب الإيراني معلومات تخص شبكات لتهريب المخدرات تنشط على الحدود الدولية بين البلدين، مؤكدا على السعي للحد من تلك الشبكات.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده نظيره الإيراني في طهران، إن زيارته إلى إيران "مهمة جداً لبحث أمور كثيرة مع الأخوة في وزارة الداخلية الإيرانية"، مضيفا أنه من ضمن الأمور التي تم بحثها السلبيات والأخطاء التي رافقت زيارة الأربعينية في العام الماضي، وكيفية تجاوزها بالتنسيق والعمل المشترك لكي نتمكن من تسهيل دخول الزائرين الإيرانيين وعودتهم بأمان وسلام وفق أُسس وتنظيم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأضاف أن "النقطة الأخرى التي اتفقنا عليها هي ضبط الحدود الدولية إذ لدينا حدود مشتركة تمتد بطول 1548 كلم"، مؤكداً أن "هذه الحدود قسم منها يمر بمناطق مائية، والقسم الآخر بمناطق متموجة، وقسم منها بمناطق جبلية، ونحتاج إلى التعاون والتنسيق وكذلك العمل المشترك لضبط هذه الحدود من خلال إجراء التحكيمات ومن خلال المراقبة وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وتابع الوزير، بالقول: ناقشنا موضوع تهريب المخدرات بين الحدود المشتركة، ولدينا معلومات كاملة حول هذا الأمر، قائلا: سلمّناها (المعلومات) إلى الجانب الإيراني بخصوص شبكات التهريب والتي سنسعى إلى الحد منها من خلال ضبط الحدود المشتركة بين البلدين.

وبدعوة من نظيره الإيراني، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الأربعاء، برفقته وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، وقائد قوات الحدود ومدير مكافحة المخدرات، ومدير الاحوال المدنية والجوازات والإقامة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوفد سيجري الوفد مباحثات مهمة مع الجانب الايراني تتعلق بأمن الحدود المشتركة بين البلدين، ومكافحة المخدرات، والقضايا الخاصة بالإقامة وسمات الدخول بين مواطني البلدين.

وكان في استقبال الوفد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، وعدد من القادة الامنيين والعسكريين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.