وزير الداخلية العراقي: الحدود مع سوريا مؤمّنة بالكامل وتحت السيطرة التامة

شفق نيوز- الأنبار

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن الحدود العراقية-السورية مؤمّنة بالكامل وتحت السيطرة، مشيراً إلى انتشار القطعات الأمنية وإنجاز تحصينات وسواتر وخنادق بنسبة كبيرة على طول الشريط الحدودي.

وقال الشمري في حديث لعدد من وسائل الإعلام، على الحدود العراقية-السورية: "نحن اليوم موجودون على الشريط الحدودي العراقي-السوري، والقطعات الأمنية مستمرة بالانتشار، وهناك تحصينات وسواتر وخنادق تم إنجازها بنسبة كبيرة"، مؤكداً أن "الحدود مؤمنة بالكامل، ولا يوجد أي خرق، وهناك مراقبة بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة".

وأضاف أن "قيادتنا الميدانية موجودة، ونعمل بالتنسيق مع الجيش وبقية التشكيلات الأمنية، وأي محاولة تسلل يتم التعامل معها فوراً. الوضع مطمئن والقطعات في جاهزية عالية".

وأشار الشمري إلى أن "هناك خطة لتعزيز الحدود بمزيد من الأبراج والكاميرات، إضافة إلى الطرق الترابية والساتر الأمني، لمنع أي تهديد محتمل، والحدود العراقية السورية تحت السيطرة التامة".

وجاء تصريح الشمري، خلال جولة ميدانية على الشريط الحدودي العراقي-السوري، وفي قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار، بالتزامن مع تطورات أمنية إقليمية وتشديد الإجراءات على الحدود.