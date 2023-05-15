وزير الداخلية: الشرطة ستتولى ملف الأمن الداخلي لسامراء

شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، عن خطة لتولي قوات الشرطة ملف الأمن الداخلي لقضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي خلال زيارته لصلاح الدين، تابعته وكالة شفق نيوز "اعددنا خطة لتولي تشكيلات الداخلية ملف الأمن في سامراء ضمن مراحل متسلسلة تشمل التجهيز والتدريب".

وعن تداعيات سحب الفوج السادس من سامراء، اوضح الشمري ان "الفوج تم سحبه لغرض التدريب والتجهيز وسيعود الى مهامه الى جانب تشكيلات الشرطة في سامراء"، مشيرا إلى أن "ادارة ملف الأمن الداخلي لسامراء تمت بالتنسيق مع المحافظة وإدارة قضاء سامراء".