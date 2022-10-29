سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الداخلية الجديد يجرد وكلاء وقادة ومديرين من صلاحيات سابقة .. وثيقة

Category: أمـن

Date: 2022-10-29T09:06:29+0000
وزير الداخلية الجديد يجرد وكلاء وقادة ومديرين من صلاحيات سابقة .. وثيقة

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية العراقي الجديد عبد الامير  الشمري، اليوم السبت، أوامر عاجلة هي الأولى منذ تسلمه الوزارة تقضي بالغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة والمديرين العامين لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة.

وجاء في "أمر وزاري" موقع من وزير الداخلية عبد الامير كامل الشمري، وتحصلت وكالة شفق نيوز، إنه قرر أن تلغى كافة الاوامر الادارية السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر، والمتضمنة تخويل أي من الصلاحيات المحددة للوزير الى العناوين الوظيفية المشار إليها لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى تنظيم هذه الصلاحيات على ان نفذ هذا الامر من تاريخ صدوره.

وأرجع الشمري قراره، إلى أنه يستند لأحكام المادة  4/أولاً من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، ولمقتضيات المصلحة العامة وبغية تنظيم عمل الوزارة بما يتوافق مع صلاحيات الوزير المحددة له قانونا وما يستوجب منها التحويل من عدمه للوكلاء أو القادة أو المديرين العاملين أو بقية التشكيلات الاخرى في الوزارة.

وصوت البرلمان العراقي في السابع والعشرين من تشرين الاول الجاري على الكابينة الوزارية لحكومة محمد السوداني، ومنها الشمري وزيراً للداخلية خلفاً للوزير السابق عثمان الغانمي. 

related

الداخلية تعلن اصابة خمسة في تظاهرات بغداد

Date: 2019-11-22 22:03:44
الداخلية تعلن اصابة خمسة في تظاهرات بغداد

الداخلية العراقية: مجموعات اجرامية في ساحة التحرير تسعى للفوضى بين المتظاهرين والامن

Date: 2020-07-28 05:48:10
الداخلية العراقية: مجموعات اجرامية في ساحة التحرير تسعى للفوضى بين المتظاهرين والامن

الغانمي يجري تغييراً في قيادة الشرطة الاتحادية

Date: 2020-11-22 15:47:06
الغانمي يجري تغييراً في قيادة الشرطة الاتحادية

تكليف قائد جديد لشرطة واسط

Date: 2019-10-26 11:41:28
تكليف قائد جديد لشرطة واسط

وثائق تكشف عن متورطين بقضية سيارات الميتسوبيشي

Date: 2019-12-19 13:50:44
وثائق تكشف عن متورطين بقضية سيارات الميتسوبيشي

وزير الداخلية يفصح عن معلومات جديدة حول عملية تحرير اللواء المختطف

Date: 2019-11-27 11:26:36
وزير الداخلية يفصح عن معلومات جديدة حول عملية تحرير اللواء المختطف

العراق يعلن القبض على مئات الارهابيين وتحرير مختطفين

Date: 2019-09-07 12:36:08
العراق يعلن القبض على مئات الارهابيين وتحرير مختطفين

بموقعين فقط.. الشمري: الطيران العراقي قتل أكثر من 60 داعشياً خلال شهرين

Date: 2022-03-29 18:28:39
بموقعين فقط.. الشمري: الطيران العراقي قتل أكثر من 60 داعشياً خلال شهرين