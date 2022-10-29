وزير الداخلية الجديد يجرد وكلاء وقادة ومديرين من صلاحيات سابقة .. وثيقة

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية العراقي الجديد عبد الامير الشمري، اليوم السبت، أوامر عاجلة هي الأولى منذ تسلمه الوزارة تقضي بالغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة والمديرين العامين لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة.

وجاء في "أمر وزاري" موقع من وزير الداخلية عبد الامير كامل الشمري، وتحصلت وكالة شفق نيوز، إنه قرر أن تلغى كافة الاوامر الادارية السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر، والمتضمنة تخويل أي من الصلاحيات المحددة للوزير الى العناوين الوظيفية المشار إليها لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى تنظيم هذه الصلاحيات على ان نفذ هذا الامر من تاريخ صدوره.

وأرجع الشمري قراره، إلى أنه يستند لأحكام المادة 4/أولاً من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، ولمقتضيات المصلحة العامة وبغية تنظيم عمل الوزارة بما يتوافق مع صلاحيات الوزير المحددة له قانونا وما يستوجب منها التحويل من عدمه للوكلاء أو القادة أو المديرين العاملين أو بقية التشكيلات الاخرى في الوزارة.

وصوت البرلمان العراقي في السابع والعشرين من تشرين الاول الجاري على الكابينة الوزارية لحكومة محمد السوداني، ومنها الشمري وزيراً للداخلية خلفاً للوزير السابق عثمان الغانمي.