وزير الداخلية الاتحادي في أربيل لبحث انتشار "حرس الحدود"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري يزور حالياً مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وكان في استقباله وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "هدف زيارة وزير الداخلية الاتحادي إلى أربيل جاءت بشأن مناقشة موضوع التطوع الخاص بحرس الحدود /المنطقة الاولى وكيفية انتشار القوات الأمنية الاتحادية والتنسيق مع قوات البيشمركة لمسك الحدود للخط الفاصل من تركيا لغاية ايران".

وفي غضون ذلك؛ أضاف مصدر مطلع في اربيل؛ أن الوفد الأمني الاتحادي دخل في اجتماع مشترك مع وزير داخلية اقليم كوردستان.

وتابع المصدر؛ أنه سيتم خلال الاجتماع التباحث حول الملف الامني وتحركات (داعش) في المنطقة وادارة حدود اقليم كوردستان.