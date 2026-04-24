وزير الحرب الأميركي يهدد الفصائل العراقية: حماية إقليم كوردستان أولوية

أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أن حماية إقليم كوردستان ومواجهة الفصائل الموالية لإيران تأتي في صلب الاستراتيجية الأميركية الحالية، مشدداً على أن واشنطن تراقب عن كثب الهجمات التي تستهدف الإقليم وقياداته.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال خلال مؤتمر صحفي، أشار إلى تعرض إقليم كوردستان منذ 28 شباط الماضي إلى 725 هجوماً بالطائرات المسيّرة والصواريخ، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين، فضلاً عن تسجيل 20 خرقاً إضافياً بعد إعلان وقف إطلاق النار، من بينها استهداف مقر إقامة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دهوك.

وأوضح هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن ما يتعرض له الكورد من هجمات تنفذها وكلاء إيران يمثل "دليلاً على طبيعة النظام في طهران"، متهماً إياه بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر أذرعه المسلحة.

وشدد الوزير الأميركي، على أن الهدف الجوهري للعمليات الجارية والضغوط السياسية يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن ذلك سيحول دون توفير مظلة لهذه الفصائل لمواصلة هجماتها.

وختم هيغسيث، بالإشارة إلى أن "لجم نفوذ الفصائل المسلحة وحماية الحلفاء، وفي مقدمتهم إقليم كوردستان، يمثلان أولوية ضمن أهداف التحركات الأميركية الحالية في المنطقة.