الصحة: شخص يُصيب شرطيا وموظفا بإطلاق نار ثم ينتحر بعد محاصرته داخل مستشفى ببغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، أن شخصاً مسلحاً فتح النار صوب شرطي وموظف داخل مستشفى مدينة الامامين الكاظمين في العاصمة بغداد قبل ان ينتحر.

وأصدرت الوزارة توضيحا اليوم حول ما حدث أمس في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين، وقالت إن شخصا مجهولا قام بإطلاق النار ليلاً على شرطي وأصابه بجروح "خطيرة" وأصاب موظفاً اخر قبل أن يقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه وعلى الفور تم البدء بإجراء تحقيق حول ملابسات الحادث، مؤكدة استمرار المستشفى بتقديم خدماته الصحية المختلفة بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء اشارت مصادر امنية في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى "قيام موظف اداري في مستشفى الكاظمية التعليمي بمهاجمة دار الأطباء بعد مشاجرة حصلت بينه وبين معاون مدير مستشفى الكاظمية قبل 3 ايام".

واوضحت ان "احد المنتسبين تصدى له وأصيب على إثر ذلك"، مشيرة إلى "محاصرة الموظف المسلح داخل هيكل ضمن مقتربات الحادث لغرض القبض عليه".