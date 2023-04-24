وزارة الدفاع تنفي صدور أوامر بالالتحاق الفوري في قاطع ديالى

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية يوم الاثنين، صدور أوامر بالالتحاق لقاطع المسؤولية في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وزارة الدفاع تنفي ماتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماع بخصوص

التحاق فوري وشامل إلغاء كافة الاجازات لجميع المراتب في قاطع المسؤولية للفرقة الاولى بمحافظة ديالى بأمر من وزير الدفاع".

ودعت الوزارة في بيانها؛ مواقع التواصل والمؤسسات الاعلامية الى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.