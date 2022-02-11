وزارة الدفاع تصدر توضيحاً حول ظهور طائرات مسيّرة بسماء كربلاء والتصدي لها

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية يوم الجمعة تحليق طائرات مسيرة في سماء محافظة كربلاء، مشيرة إلى القاء القبض على مطلقي العيارات النارية الذين أدعوا أنهم تصدوا للطائرات المزعومة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم، إن قيادة عمليات كربلاء، وقيادة شرطتها تؤكدان "بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين".

بدورها دعت قيادة عمليات كربلاء، "الأهالي بعدم إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء".