وزارة الدفاع تزف نبأ ساراً إلى المفسوخة عقودهم

شفق نيوز/ دعت وزارة الدفاع، يوم الاحد، منتسبيها ممن تم فسخ عقود انتسابهم إلى متابعة موقعها الإلكتروني حيث سيتم إطلاق استمارة لإعادة تعيينهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على ما أقره مجلس النواب، وطبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (ثالثاً) من المادة 73 من الدستور العراقي والخاصة بإصدار قانون رقم 2 لسنة 2022 الخاص بالدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي تضمّن فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية".

وأضافت "واستناداً الى التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذاً لأمر وزير الدفاع، تؤكد وزارة الدفاع انه سيتم العمل خلال الأيام القليلة المقبلة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة وحسب الاستمارة التي سيتم اطلاقها قريباً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها".

وحث الوزارة "جميع المنتسبين ممن فُسخت عقودهم، على متابعة الموقع الإلكتروني الخاص بها لغرض ملء هذه الاستمارة عند إطلاقها".