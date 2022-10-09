وزارة الدفاع ترفد البصرة بفوج ثالث من الجيش العراقي بهدف تعزيز الأمن

شفق نيوز/ عززت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، تواجد قوات الجيش العراقي في البصرة بإرسال فوج ثالث بالمحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الفوجين اللذين وصلا يوم أمس إلى البصرة مازالا متمركزين في القصور الرئاسية حيث مقر الحشد الشعبي ولا توجد أي مشاكل، مبينا أن

الحديث عن انسحاب الفوجين وتغيير مكانهما غير صحيح.

ووصل أمس السبت لواء من الجيش العراقي إلى المحافظة الغنية بالنفط وذلك لتعزيز استقرار المحافظة وتنفيذ بعض الواجبات الأمنية.

وخلال الساعات القادمة سيصل فوج ثالث الى المحافظة، وفقا للمصدر ذاته، والذي أوضح أيضا أنه سيكون عمل هذه الأفواج هو الانتشار ونصب السيطرات المفاجئة التي كانت تمارسها قيادة عمليات البصرة لكن بشكل أكبر كون القطعات الموجودة كانت لا تكفي.

وشهدت محافظة البصرة التي تُعد رئة العراق الاقتصادية لما تمتلكه من خزين هائل من النفط والموانئ مؤخرا توترات أمنية بإنتشار المظاهر المسلحة في شوارعها.

وقد اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على لسان مقرب منه حركة عصائب اهل الحق بزعامة المنشق عن التيار قيس الخزعلي بالوقوف وراء تلك التوترات داعيا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى بسط الأمن في المحافظة.