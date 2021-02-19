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وزارة الدفاع: القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-02-19T17:24:40+0000
وزارة الدفاع: القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، القبض على الممول الرئيسي لتنظيم داعش في قضاء خانقين.

ذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "عملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى".

وأضاف البيان؛ أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة 20 تمكنت من إلقاء القبض على الممول الرئيسي لداعش في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى.

وأشار إلى أنه ضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاشة وحربة، لافتا إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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