وزارة الدفاع العراقية تشرع بتقليص الترهل وتقليل رواتب ملاكات خاصة .. وثيقة

شفق نيوز/ امتثالا لتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي شكلت وزارة الدفاع لجنة لتقليل الترهل وتقليص الملاكات الخاصة في الوزارة.

ويرأس اللجنة الفريق اول ركن عبدالامير رشيد يارالله رئيس اركان الجيش، وفقا لوثيقة صادرة عن الوزارة مذيلة بتوقيع وزير الدفاع جمعة عناد.

وبحسب الوثيقة فإن اللجنة تتولى القيام بجرد المناصب كافة برتبة (فريق – لواء – عميد) ضمن ملاكات الجيش وبمفاصله كافة (أمانة السر العام – رئاسة اركان الجيش – مكتب الامين العام – الدائرة القانونية – المديرية العامة للاسخبارات والأمن) وتوابعها بما يضمن تقليل الراتب الى (30%) من موجود الملاكات الحالية.