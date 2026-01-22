وثّق جريمته بالفيديو.. القبض على "حارق دار والدته" عمداً في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الخميس، إلقاء القبض على متهم أحرق داراً سكنية عائدة لوالدته عمداً بعد قيامه بتوثيق عملية الحرق بالفيديو أثناء تنفيذ الجريمة.

وذكرت القيادة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم شرطة الخضراء في قيادة شرطة بغداد الكرخ، تمكّن من إلقاء القبض على متهم أقدم على إحراق دار سكنية عائدة لوالدته حرقاً عمداً، إثر مشاجرة عائلية، في فعل إجرامي خطير تسبب بحالة من الهلع والخوف بين أفراد العائلة وسكان المنطقة، ولا سيّما بعد قيام الجاني بتوثيق عملية الحرق تصويراً بالفيديو أثناء تنفيذ الجريمة".

وأوضحت القيادة في بيانها، أن إلقاء القبض جاء عقب ورود بلاغ عن احتراق دار في منطقة الغزالية، حيث توجهت على الفور مفارز الشرطة إلى محل الحادث، وبمساندة مفارز الدفاع المدني تم إخماد الحريق، مؤكدة أن الحادث ناتج عن فعل متعمد وليس عرضياً، كما تبيّن من خلال الكشف الموقعي.

وأشارت القيادة، إلى تشكيل فريق عمل متخصص بإشراف مدير قسم شرطة الخضراء، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهم الذي أقدم على حرق دار والدته، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وبالتنسيق العالي مع القطاعات الأمنية ضمن قاطع الغزالية، ومتابعة كاميرات المراقبة وتكثيف عمليات البحث والتحري، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم.

واعترف المتهم صراحةً خلال التحقيق، بقيامه بارتكاب الجريمة وتوثيقها أثناء التنفيذ، وقد تم إيداع المتهم التوقيف أصولياً، تمهيداً لعرضه على محكمة الكرخ المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون، كما جاء في البيان.