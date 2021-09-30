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وثيقة .. إعلان حالة انذار (ج) وإيقاف النزول والأجازات للقوات العراقية لمدة 10 أيام

Category: أمـن

Date: 2021-09-30T12:31:23+0000
وثيقة .. إعلان حالة انذار (ج) وإيقاف النزول والأجازات للقوات العراقية لمدة 10 أيام

شفق نيوز/ قررت وزارة الدفاع العراقية، إدخال قطعاتها كافة في العراق بحالة تأهب قصوى لمدة 10 أيام وذلك بالتزامن مع قرب موعد إجراء الإنتخابات التشريعية في البلاد.

ووفقا لكتاب صادر عن رئاسة الأركان والمتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على إشراك الموارد كافة في وزارتي الدفاع والداخلية لغرض تهيئة المناخ الآمن لإجراء الانتخابات وحماية المراكز الانتخابية.

ووجهت رئاسة الأركان بإدخال قطعات الجيش كافة في حالة انذار (ج) مع إيقاف النزول والإجازات اعتباراً من يوم 2 - 10 - 2021 ولغاية 12 - 10 - 2021.

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