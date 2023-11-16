وثيقة .. وزارة الدفاع العراقية تُطبِّق نظام البديل على أفراد الجيش كافة

شفق نيوز/ أنهت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، مسألة شمول عناصر الجيش العراقي كافة بنظام البديل.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة بتاريخ 16 من شهر تشرين الثاني الجاري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، وموافقة وزير الدفاع على مقترح رئيس أركان الجيش تنسب ما يلي: شمول منتسبي ق ق بحرية - ق ع ميسان - فق مش/17 بنظام البديل خلال الشهر الحالي، وبذلك ستكون جميع قطعات الجيش تعمل بنظام البديل.

وفي 12 / 3 / 2023، وافق وزير الدفاع ثابت العباسي، على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية في الجيش العراقي.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية تباعا، شريطة مراعاة الحالة الأمنية ضمن قواطع المسؤولية.

وتعتمد المؤسسات العسكرية العراقية نظاميّ دوام في وحداتها هما نظام الإجازة الدورية، ونظام البديل ويتمثل بأن يستمر الجندي أو الشرطي وغيرهما في الدوام لمدة محددة من الأيام ومن ثم يتمتع بإجازة بقدر الأيام التي دوامها في وحدته بعد أن يتسلم زميله الدوام.