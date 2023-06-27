وثيقة .. الداخلية العراقية تحدد أعداد الحمايات لكبار الضباط في الوزارة

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، تحديد أعداد الحمايات للرتب العليا وكبار الضباط والمسؤولين لديها سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مذيل بتوقيع الوكيل الفريق عادل عباس إبراهيم بتاريخ 22 من شهر حزيران الجاري، فإن هيئة الرأي قررت أن تكون أعداد الحمايات لضباط وزارة الداخلية المستمرين بالخدمة والمتقاعدين كالاتي: وكيل وزارة برتبة فريق (12) عنصر حماية، فريق بمنصب (10) عناصر، فريق بدون منصب (8) عناصر، لواء بمنصب (6) عناصر، لواء بدون منصب (3) عناصر، عميد بمنصب عنصران، عميد بدون منصب عنصر واحد، عقيد بمنصب عنصر واحد، فريق متقاعد 3 عناصر، لواء متقاعد عنصران.