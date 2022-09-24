وثيقة .. هروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في بغداد

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة صادرة عن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، اليوم السبت، تفيد بهروب سجين محكوم بالإعدام من سجن في العاصمة بغداد.

جاء ذلك في مضبطة للتحقيق مذيلة بتوقيع ضابط التحقيق النقيب حسين مبارك عبد الحسين وجهها اليوم إلى قاضي خفر محكمة تحقيق الكرخ أحمد عبيد الكعبي، وأطلعت وكالة شفق نيوز على نسخة منها.

وقال النقيب عبد الحسين في المضبطة، إن "شعبة إدارة أماكن الاحتجاز (الموقف) اعلمتنا بالساعة 2340 من يوم 23/9/2022 بهروب المجرم المدان (عبد العزيز عامر مظهر فياض الجبوري)، والمحكوم بالإعدام حسب قرار المحكمة الجنائية المركزية في 22/8/2022".

وأضاف أنه "تأشر لدينا أن لديه إتصالات هاتفية أثناء فترة توقيفه مع أشقائه، وهم كل من (نصر، وعبدالله، ورزاق أولاد عامر مظهر الجبوري".