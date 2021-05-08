وثيقة.. محاكمة عسكرية لضابطين عراقيين على خلفية استعراض بـ"يوم القدس"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم السبت، عن إحالة ظابطين رفيعين إلى المحكمة العسكرية، على خلفية استعراض بيوم القدس العالمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إحالة الضابطين جاء بعد تشكيل لجنة تحقيق حول الاستعراض، الذي أجري دون موافقة قيادة عمليات الانبار وقيادة الفرقة العاشرة".

وتأتي تصريحات المسؤول الأمني، تعليقاً على وثيقة مسربة من الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي، حول التحقيق مع ضباط بشأن استعراض عسكري في الكرمة.

وتضمنت الوثيقة، التي حصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، بأن "قوة قدمت من العاصمة بغداد، مؤلفة من 50 عجلة مدنية مختلفة الأنواع، تابعة للحشد الشعبي، مرت بسيطرة التحدي مدخل قضاء الكرمة شرقي الانبار، وهي تحمل الإعلام العراقية من دون سلاح لغرض الاحتفال بيوم القدس العالمي".

وذكرت الوثيقة، بأن "القوة أجرت مسيرة آلية بقضاء الكرمة دون موافقة قيادة عمليات الانبار وقيادة الفرقة العاشرة التابعة لها".