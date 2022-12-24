وثيقة.. إعفاء معاون رئيس اركان الجيش من منصبه وتكليفه بمهام نائب قائد العمليات المشتركة

شفق نيوز/ قرر رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، يوم السبت، إنهاء تكليف الفريق الركن قيس خلف رحيمة من مهام منصب معاون رئيس اركان الجيش.

وكلف يارالله بحسب امر وزاري حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "تكليف الفريق الركن قيس خلف رحيمة بمهام منصب نائب قائد العمليات المشتركة".

كما تضمن الامر الوزاري، نقل الفريق الركن قاسم جاسم من امرة امانة السر وتكليفه بمهام منصب معاون رئيس اركان الجيش.