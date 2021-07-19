سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وثيقة "سرّية".. استهداف مقر السفارة الأمريكية اليوم أو خلال العيد

Category: أمـن

Date: 2021-07-19T06:38:21+0000
وثيقة "سرّية".. استهداف مقر السفارة الأمريكية اليوم أو خلال العيد

شفق نيوز / كشفت وثيقة استخبارية، يوم الاثنين، عن وجود مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، خلال أيام عيد الأضحى.

وأظهرت وثيقة "سرية وفورية" وردت لوكالة شفق نيوز، أن "الاستخبارات العراقية، وردتها معلومات تفيد بأن مجاميع خارجة عن القانون تنوي استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية بواسطة النيران غير المباشرة، وذلك اليوم أو خلال أيام العيد".

وأوضحت الوثيقة، أن "مكان الاستهداف سيكون من جانب الكرخ، وتحديداً منطقة الدورة حي الجمعية المجاور للخط السريع وبالقرب من محطة الغانم، أو من الجملونات المحترقة".

 

related

العراق يعلن إحباط مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء ويدرس تطبيق خطة عسكرية- أمنية

Date: 2020-12-24 09:07:15
العراق يعلن إحباط مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء ويدرس تطبيق خطة عسكرية- أمنية

وفد عراقي إلى إيران لمحاولة وقف هجمات الكاتيوشا

Date: 2019-06-21 10:03:37
وفد عراقي إلى إيران لمحاولة وقف هجمات الكاتيوشا

قصف صاروخي يلحق اضراراً بمكتب فضائية كوردية ببغداد

Date: 2020-09-16 18:26:27
قصف صاروخي يلحق اضراراً بمكتب فضائية كوردية ببغداد

سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء (بيان رسمي)

Date: 2021-02-22 16:52:49
سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء (بيان رسمي)

سقوط صاروخ قرب السفارة الامريكية وأنباء عن مقتل جندي عراقي

Date: 2019-10-30 21:31:48
سقوط صاروخ قرب السفارة الامريكية وأنباء عن مقتل جندي عراقي

دوي انفجارين قرب المنطقة الخضراء

Date: 2020-03-01 23:29:16
دوي انفجارين قرب المنطقة الخضراء

قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

Date: 2020-09-20 16:49:23
قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

وثيقة استخباراتية تكشف مخططاً لقصف الخضراء ومطار بغداد عبر 15 منطقة

Date: 2021-04-22 22:04:05
وثيقة استخباراتية تكشف مخططاً لقصف الخضراء ومطار بغداد عبر 15 منطقة