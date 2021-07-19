وثيقة "سرّية".. استهداف مقر السفارة الأمريكية اليوم أو خلال العيد

شفق نيوز / كشفت وثيقة استخبارية، يوم الاثنين، عن وجود مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، خلال أيام عيد الأضحى.

وأظهرت وثيقة "سرية وفورية" وردت لوكالة شفق نيوز، أن "الاستخبارات العراقية، وردتها معلومات تفيد بأن مجاميع خارجة عن القانون تنوي استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية بواسطة النيران غير المباشرة، وذلك اليوم أو خلال أيام العيد".

وأوضحت الوثيقة، أن "مكان الاستهداف سيكون من جانب الكرخ، وتحديداً منطقة الدورة حي الجمعية المجاور للخط السريع وبالقرب من محطة الغانم، أو من الجملونات المحترقة".