وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
شفق
نيوز/ شكلت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم السبت،
لجنة لحسم أكثر من 200 دعوى قضائية ضمن قانون العفو العام.
وبحسب
وثيقة موجهة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن سرايا
السلام شكلت لجنة مختصة لبحث ومتابعة قضايا المشمولين بقانون العفو العام والبالغ
عددهم 204 دعاوى.
ووجه
مجلس القضاء الأعلى في العراق، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح
فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى
اكتساب القرار الدرجة القطعية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير
الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون
الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.