وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام

شفق نيوز/ شكلت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم السبت، لجنة لحسم أكثر من 200 دعوى قضائية ضمن قانون العفو العام.

وبحسب وثيقة موجهة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن سرايا السلام شكلت لجنة مختصة لبحث ومتابعة قضايا المشمولين بقانون العفو العام والبالغ عددهم 204 دعاوى.

ووجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.

‎يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.