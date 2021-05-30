وثيقة.. توجيه من وزير الداخلية للضباط والمنتسبين بشأن مجموعات "فيسبوك"

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الأحد، بمنع انضمام الضباط والمنتسبين للمواقع او المجموعات الخاصة (الكروبات) على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتي تقوم بنشر معلومات اعضائها ووثائقهم.

وبحسب أمر وزاري حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فأن التوجيه جاء استنادا "إلى أحكام البند (أولا) من المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم (۲۰) لسنة 2016 وإلحاقا بالأمر الوزاري ذي العدد 17688 في 20 م 5 م 2020، وبناء على أهداف الوزارة في تنفيذ سياسة الأمن الوطني وتوطيد النظام العام وحرصا منا على أداء مهامنا الموكلة إلينا وفق أحكام القانون المذكور والمتمثلة بالقتل بالعمل على تطوير تشكيلات الوزارة ورفع مستوى كفاءة العاملين فيها".