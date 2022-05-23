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وثيقة.. الكاظمي يوافق على قبول منتسبي الحشد الشعبي بدورات الكليات العسكرية

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T11:15:42+0000
وثيقة.. الكاظمي يوافق على قبول منتسبي الحشد الشعبي بدورات الكليات العسكرية

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الإثنين، موافقة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على قبول منتسبي الحشد الشعبي بدورات الكليات العسكرية.

وجاء في الوثيقة الصادرة بعنوان "رسالة رئاسة اركان الجيش السرية والفورية"، أن "الكاظمي وافق على قبول منتسبي الحشد الشعبي بدورات الكليات العسكرية بعد اجراء الفحص والمقابلة أصولياً".

واشارت الوثيقة الى "صدور توجيه من رئيس اركان الجيش بتزويد رئاسة اركان الجيش بأسماء العسكريين والمدنيين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس الراغبين بالاشتراك بالدورة / 86 من تولد 1 / 1 / 1992 فما فوق.

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