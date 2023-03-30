وثيقة .. القضاء العراقي يحكم بالحبس الشديد بحق مدانة بتزييف هوية نقابة المحامين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة الهيئة الثانية، يوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات ضد متهمة تمت ادانتها بتزوير هوية نقابة المحامين وممارسة المهنة بموجبها أمام المحاكم المختصة

وأظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة بتاريخ 30 من شهر آذار/مارس الجاري، صدور الحكم على المجرمة (زهور حميد إبراهيم) بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات استناداً لأحكام 160/اولا/1 و2 لسنة 1983 بدلالة المادة 139/3 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.