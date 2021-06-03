وثيقة ..الفريق الركن سعد الحربية قائدا لعمليات سومر

شفق نيوز/ قررت وزارة الدفاع العراقية، تعيين الفريق الركن سعد حربية قائدا لعمليات سومر بدلا من اللواء الركن عماد مجهول صميدع.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع وزير الدفاع جمعة عناد المؤرخ في الثاني من شهر حزيران الجاري، فإنه بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والصلاحيات المخولة للوزير تقرر نقل الفريق الركن (سعد علي عاتي مغامس الحربية) من إمرة أمانة السر العام إلى منصب قائد عمليات سومر.

وكان حربية قائدا لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك حتى إعفائه من منصبه في آذار/مارس الماضي، وتكليف اللواء علي الفريجي بدلا عنه.