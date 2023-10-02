وثيقة.. السوداني يوجه بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة عجلات الحماية "المكشوفة"

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة عجلات الحماية "المكشوفة" المحملة بالمقاتلين.

وجاء في كتاب رسمي وجهه السوداني الى قيادة العمليات المشتركة مذيل بتوقيع السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء، "الحاقاً بكتابنا ذي العددين (۲۳9۱۳۷۳) في ۲۰۲۳/۲/9 و(2394176 ) في 2023/5/23 نؤكد توجيه رئــيس مجلــس الوزراء - القائـد العــام للقـــوات المسلحة بشأن تقليص إعـداد الحمايـات وخاصـة المظاهر المسـلحة ومنـع حركـة عجـلات الحماية المكشوفة والتـي تحمـل أعـداد مـن المقاتلين والأسلحة المختلفـة التـي ترافـق المسؤولين والقادة والامرين بمختلـف مستوياتهم ومناصبهم لكونهـا تعكـس ظـاهرة غيـر حضارية ولا تتلاءم مـع تطلعـات واهتمامـات المـواطنين وحالـة الأمـن والسـلام التي تعيشها مدن العراق ويسـتثنى مـن ذلـك فقـط الواجبـات القتاليـة مـع مراعـاة حـجـم ونـوع القـوة والموافقات الأصولية لتنقلهـا والطـرق التـي تسـلكها وعلـى الجهـات الرقابيـة رصد وتأشـير المخالفين وعرضها أمام أنظار سيادته للقرار ما يراه مناسباً بحقهم".