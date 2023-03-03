وثيقة .. السوداني يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي في كل خرق أمني قد يقع في العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة العمليات المشتركة أو في وزارة الداخلية بحق المراتب التي يثبت تقصيرها في حال وقوع خرق أمني في أي منطقة أو مدينة في العراق.

وأمر السوداني بتشكيل المجلس التحقيقي بحق كل أمر (فوج - سرية - فصيل) الذين يقع خروقات أمنية في قواطعهم تتسبب (بإستشهاد أو جرح) منتسبيهم أو وقوع ضحايا مدنيين، وفقا لبرقية سرية موجهة لقائد القوات البرية.

وتشير البرقية إلى أنه يُنجز المجلس التحقيقي خلال 48 ساعة وتعرض النتائج على أنظار القائد العام.

وبحسب التوجيه فإنه يترتب على نتائج التحقيق استبدال الآمرين بآخرين أكثر كفاءة.