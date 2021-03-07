وثيقة.. الداخلية تجري تغييرات في قياداتها الاستخبارية

شفق نيوز/ أجرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، تغييرات إدارية في مناصب قيادية بوكالة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد وافق وزير الداخلية عثمان الغانمي، على نقل مدير استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة بغداد، اللواء حميد مجيد، إلى مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، وتكليف مدير المديرية الأخيرة العميد مناف جبار، بمهام اللواء حميد مجيد.

كما تم نقل مدير استخبارات قيادة قوات الشرطة الاتحادية، العميد هيثم غازي راضي، إلى مديرية أمن الأفراد، وتكليف مدير أمن الأفراد العميد عمار عباس، بمهام استخبارات الشرطة الاتحادية.