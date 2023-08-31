وثيقة .. الحشد الشعبي يُشكِّل لواء شمال بغداد

شفق نيوز/ قرر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، تشكيل لواء شمال بغداد ضمن قوات الحشد.

ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الهيئة ومذيّلة بتوقيعه في تاريخ 29 من شهر آب، فإن كلف اللواء (مزهر حسين علوان) أمراً للواء الجديد.

وأكد أن لواء شمال بغداد يرتبط بالتشكيلات المرتبطة بأمانة السر العام، يكون ارتباط فوج الطارمية باللواء المذكور من النواحي كافة (العمليات والإدارة).

ومناطق شمال العاصمة بغداد ذات غالبية سنية شهدت طيلة السنوات الماضية عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين لما يحدها من مناطق شاسعة مرتبطة بمحافظات شهدت نشاطاً للتنظيمات المسلحة وآخرها داعش.