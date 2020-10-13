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وثيقة استخبارات سرية تكشف مخططاً لضرب الحكومة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-13T19:12:11+0000
وثيقة استخبارات سرية تكشف مخططاً لضرب الحكومة في بغداد

شفق نيوز/ كشفت وثيقة سرية صادرة عن استخبارات الشرطة الاتحادية عن نية جهات مجهولة تعطيل كاميرات المراقبة بهدف استهداف قوات الأمن والجهات الحكومة في العاصمة بغداد.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، أن "جهات مجهولة تبحث عن الفنيين العاملين في مجال كاميرات المراقبة بهدف استخدام هؤلاء لاختراق واطفاء الكاميرات".

ويتمثل الهدف في إطفاء الكاميرات بـ"تنفيذ عمليات إجرامية تستهدف القوات الأمنية والجهات الحكومية والممتلكات العامة في محافظة بغداد"، وفق الوثيقة.



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