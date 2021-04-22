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وثيقة استخباراتية تكشف مخططاً لقصف الخضراء ومطار بغداد عبر 15 منطقة

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T22:04:05+0000
وثيقة استخباراتية تكشف مخططاً لقصف الخضراء ومطار بغداد عبر 15 منطقة

أظهرت وثيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن نية ما وصفته بجماعات خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وأوردت الوثيقة نية تلك الجماعات شن الهجمات عبر صواريخ كاتيوشا عبر 15 منطقة ببغداد.

وتعرضت القاعدة الأمريكية العسكرية داخل مطار بغداد الدولي، إلى قصف بثلاثة صواريخ، سقط أحدها قرب مهبط الطائرات الخاص بالقوات الامريكية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الصاروخين الآخرين سقطا على مقربة من كرفانات حماية السجن المركزي في المطار العسكري القريب من القاعدة العسكرية الأمريكية، ما تسبب بإصابة أحد عناصر حماية السجن، وهو عراقي، بجروح".

وأردف المصدر بأن القوات العراقية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد القريب من المطار من جهة الشرق، وبين أن الصواريخ أطلقت من اعلى سطح منزل خال من ساكنيه الذين غادروه قبل أسبوع ضمن حي الجهاد.

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