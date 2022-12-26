وثائق.. وزير الداخلية ينقل 74 ضابطاً برتب كبيرة من قيادة شرطة الرصافة لـ"تقصيرهم بواجباتهم"

شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الإثنين، نقل 74 ضابطاً برتب كبيرة من قيادة شرطة الرصافة لـ"تقصيرهم بواجباتهم".

وقال مصدر امني مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية قرر نقل واسناد مناصب لـ74 ضابطاً برتبة عميد وعقيد ومقدم من قيادة شرطة الرصافة وحماية المنشآت ومراكز الشرطة"، مبينا ان "اغلب المنقولين خاصة ضباط مراكز الشرطة هو بسبب التقصير في الواجبات المكلفين بها".