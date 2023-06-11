وثائق .. ضابط عراقي رفيع يخفي تقريراً خاصاً بشأن الطائرة الشراعية المحملة بمليون حبة مخدرة

شفق نيوز/ أظهرت وثائق صادرة عن وكالة وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قيام ضابط رفيع المستوى بإخفاء تقرير خاص يتعلق بإسقاط طائرة شراعية كانت محملة بقرابة مليون حبة مخدرة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق العام الماضي.

ووفقا للوثائق التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، قيام العميد (عارف نوري جمر يونس) مدير استخبارات المنطقة الرابعة بإخفاء جهاز (GBS)، والتقرير المستخرج منه، وعدم تسليمه إلى الجهة المختصة بالتحقيق حول موضوع الطائرة الشراعية التي قامت بتهريب المخدرات.

وتشير التقارير الواردة إلى أن الضابط المومأ إليه متورط أيضا مداهمة وتفتيش وسرقة دار مواطن.

وقد أظهرت المعلومات السرية التي حملتها الوثائق اقتراح إنهاء تكليف (يونس) ومعه ضابط آخر على خلفية، وضابط استخبارات المنطقة الرابعة (عبد الزهرة عاتي) جراء إخفائهم التقرير.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يقد أعلنت في منتصف العام 2022، إسقاط طائرة شراعية محلية الصنع، محملة بمليون حبة مخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت وكالة الاستخبارات، ببيان في حينها، بأن "معلومات استخبارية وردت بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة منطقة جريشان، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار، وما يزال البحث جاري عنه".

وأضافت الوكالة، أن "بعد إسقاط الطائرة، تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالي مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى داخل الأراضي العراقية"، مؤكدة في الوقت نفسه "تسلحها بالقدرات والعزيمة والإصرار للاستمرار بملاحقة المطلوبين والمتهمين وكل من يحاول العبث بمقدرات وأرواح المواطنين".