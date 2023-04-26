ذي قار.. مذكرات قبض بحق قتلة ضابط أمن وانتحار وجثة متفسخة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة انتحار والعثور على جثة أحد المواطنين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، في وقت أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أربع مذكرات قبض بحق قتلة ضابط الأمن الوطني في قضاء الاصلاح بالمحافظة.

وفي الثالث عشر من نيسان الجاري، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان افراداً من عشيرة الرميض قطعوا الطريق على ضابط في الأمن الوطني (الرائد عبد المهدي جميل العمري)، و ينتمي لعشيرة آل عمر كان عائداً من عمله وقاموا بقتله على طريقة الإعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

إلى ذلك قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، اليوم، أن "فتاة تبلغ من العمر 17 عاما اقدمت على الانتحار بتناول مادة (سم الفأر) داخل منزلها بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "ذويها تمكنوا من انقاذها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

واضاف المصدر، ان "شابا يبلغ من العمر 22 عاما تعرض للغرق أثناء ممارسته السباحة في النهر الحلو بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار "، مبينا ان" الأجهزة الامنية تلقت البلاغ بفقدان الشاب عن طريق أصدقائه الذين كانوا يرافقونه في رحلة السباحة ".

وتابع المصدر، ان " الأجهزة الامنية اعتقلت المبلغين لحين العثور على الجثة في النهر، حيث ما تزال الأجهزة الامنية تواصل البحث عن الجثة في النهر ".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الامنية عثرت على جثة اربعيني مقتول داخل منزله الواقع بمنطقة الصحيين غربي مدينة الناصرية بآلة راضة"، موضحا ان "الجثة متفسخة ومضى على قتلها 10 ايام ".

ونوه المصدر، إلى أن "التحقيقات الجنائية في الحادث بينت أن للمجني عليه شقيق كان يسكن معه وهو مختفي عن الانظار في الوقت الحالي".