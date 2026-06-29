وثائق.. الزيدي يقيد منح الترقيات العسكرية "الاستثنائية" بالأعمال "البطولية والتفوق"

شفق نيوز- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزارء، علي الزيدي، باعتماد الضوابط القانونية في منح الترقيات العسكرية الاستثنائية.

وكشفت وثائق صادرة عن مدير مكتب رئيس الحكومة، وموجهة إلى الجهات الأمنية، عن توجيه باعتماد ما ورد في نص القانون مع استمارة تثبت بالأدلة أسباب استحقاق الترقية أو القدم.

وتضمن التوجيه: حدد قانون الخدمة والتقاعد العسكري، منح القدم والترقية بـ"قام بعمل بطولي مشرف أكسب (الجيش - قوى الأمن الداخلي) فخراً أو دفع خطراً جسيماً أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية.

وأيضا: إذا ثبت كفاءة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن ويشهد له أمروه بقيامه بذلك.