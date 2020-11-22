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أوامر أمنية في نينوى تمنع النزول إلى نهر دجلة بعد غروب الشمس

Category: أمـن

Date: 2020-11-22T08:49:34+0000
أوامر أمنية في نينوى تمنع النزول إلى نهر دجلة بعد غروب الشمس

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الأمنية في محافظة نينوى، يوم الأحد، أوامر بمنع النزول وصيد الأسماك في نهر دجلة بعد غروب الشمس.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن أوامر صدرت وابلغ بها جميع صيادي الاسماك واصحاب الزوارق، تقضي بعدم النزول الى مياه نهر دجلة او التواجد قرب ضفاف النهر بعد مغيب الشمس وذلك للضرورة الامنية. 

وأضاف المصدر؛ أن الأوامر سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد 22 تشرين الثاني 2020 وسيتم محاسبة أي زورق متواجد في مياه دجلة في مناطق جنوب الموصل بعد مغيب الشمس. 

وأشار إلى أن هذا القرار هو من اجل متابعة ورصد أية حركة غريبة في النهر و الجزرات الموجودة فيه اثناء الليل وذلك لمعرفة وكشف اي تنقل لعناصر داعش بين الجزرات النهرية ليلاً أو يحاول نقل المساعدات او المواد الغذائية.

ولفت إلى أن التعميم شمل القرى الواقعة على ضفاف نهر دجلة، ومناطق جنوب الموصل امتداداً من حمام العليل وصولاً الى ناحية القيارة.

وبين المصدر أنه فيما يخص صائدي الأسماك قالوا ان هذا القرار سيضر بأرزاقهم لكن طالما هنالك ضرورة أمنية من اجل حمايتنا وحماية المنطقة فنحن مضطرون للالتزام بهذا القرار. 

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