أوامر قبض فورية بحق ضابطين اثنين بتهمة قتل نجل واثق البطاط

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة ميسان أوامر قبض فورية على ضابط برتبة عميد وأخر برتبة مقدم، بعد ساعات قليلة من جريمة قتل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن أمر الاعتقال بحق الضابطين جاء بتهمة قيامهما بقتل شخصين احدهما نجل واثق البطاط نتيجة شجار مسلح ضمن حي المعلمين في ميسان.

وكان مصدر أمني ابلغ شفق نيوز بمقتل شخصين اثنين وجرح شخص ثالث بحالة خطرة نتيجة شجار مسلح.

وأضاف المصدر؛ أن المجنى عليهما هما ابن وشقيق واثق البطاط والشخص الثالث الجريح هو ابن شقيق واثق البطاط.

واثق البطاط زعيم فصيل جيش المختار ورجل دين شيعي عراقي، وأعلن البطاط تبني جماعته ضرب مخافر سعودية بالقذائف في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأكد أن هذه العملية جاءت ردا على فتاوى التكفير، وهدد بتنفيذ عمليات أخرى داخل الأراضي السعودية.