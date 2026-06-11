أوامر قبض بحق مسؤولين في كهرباء المثنى بتهمة تزوير عقد حكومي

شفق نيوز- المثنى

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بصدور أوامر قبض من محكمة تحقيق النزاهة في محافظة المثنى بحق عدد من المسؤولين والموظفين في فرع كهرباء المحافظة، على خلفية قضية تتعلق بتزوير أحد العقود الحكومية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن أوامر القبض شملت مدير فرع كهرباء المثنى، ومعاونه الفني، ومسؤولي أقسام التخطيط والقانونية والحسابات والرقابة المالية، إلى جانب مسؤول شعبة العقود وموظفين اثنين آخرين، وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وأضاف أن القوات الأمنية نفذت أوامر القبض، وأوقفت معاون مدير الفرع ومسؤولي قسمي القانونية والحسابات على ذمة التحقيق، فيما ادعى مدير الفرع تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى قسم الإنعاش في مستشفى المثنى، مبيناً أنه لا يزال قيد الاعتقال داخل المستشفى من قبل السلطات الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن بقية المشمولين بأوامر القبض فروا إلى جهات مجهولة، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عنهم، كما أن قاضي التحقيق مدد توقيف الموقوفين حتى 18 من الشهر الجاري.

وبحسب المصدر، فإن أوامر القبض صدرت على خلفية عملية تزوير في أحد العقود الحكومية الخاصة بفرع كهرباء المثنى.