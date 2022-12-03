أوامر في الداخلية.. نقل 719 ضابطاً و30 ألف منتسب إلى وحدات قتالية (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، نقل 719 ضابطاً يحملون رتبة عميد فما دون، فضلاً عن 30 ألف منتسب من حماية الشخصيات إلى وحدات قتالية ومراكز شرطة.

وأظهرت وثيقة رسمية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، موافقة وزير الداخلية عبد الامير الشمري على تنسب نقل 719 ضابط برتبة عميد نزولاً، و 30 الف منتسب، من ملاك مديرية حماية المنشآت والشخصيات الى الوحدات القتالية وحفظ القانون ومراكز الشرطة.

وأمس الجمعة، أفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز؛ بأن أوامر بتغيير قيادات كبيرة في وزارتي الدفاع والداخلية، ستصدر في الساعات الـ 24 المقبلة، وأوضح أنها ستشمل مديري الصنوف في وزارة الدفاع وكذلك ستشمل التغييرات قيادات العمليات في عدد من المحافظات.