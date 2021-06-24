أوامر جديدة بتشديد الأمن وتدقيق الهويات غربي الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الأنبار، يوم الخميس، عن صدور أوامر جديدة تنص على تشديد إجراءات التفتيش في المناطق الصحراوية الغربية من المحافظة وتدقيق هويات الواصلين إلى تلك المناطق والتأكد من عدم تورطهم بمساعدة التنظيم أو التواصل معهم.

وأشار إلى أن "التوجيهات تضمنت ضرورة تنصيب كاميرات مراقبة حرارية على الطرق الخارجية في المناطق الغربية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ما شهدته المناطق الصحراوية مؤخرا من عمليات خرق أمني، آخرها كان استهداف قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار، دفعت بالقيادات الأمنية إلى إصدار أوامر بتنفيذ حملات تمشيط وتفتيش المناطق الصحراوية الغربية من المحافظة، وذلك بهدف تطهير تلك المناطق من بقايا عناصر تنظيم داعش والمجاميع الإرهابية الأخرى".

وأشار المصدر، إلى أن "عمليات التفتيش ترافقها أيضا عمليات تدقيق أمني لساكني المناطق الصحراوية والتأكد من عدم تورطهم بمساعدة التنظيم أو التواصل معهم، وتوعيتهم من مخاطر ذلك وعقباته القانونية، فضلا على عمل تدقيق أمني لرعاة الأغنام الواصلين إلى تلك المناطق".

وأكد المصدر، بأن "ضمن التوجيهات الصادرة هو تنصيب كاميرات مراقبة حرارية بمناطق متفرقة على الطرق الخارجية القريبة من المناطق الصحراوية، فضلا على إدامة الكاميرات المتواجدة وتبديل المعطلة منها، بهدف مراقبة تلك المناطق والسيطرة على امنها بالكامل".