"والي تلعفر" في قبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على ما يسمى "والي تلعفر".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على مايسمى "والي تلعفر " في عملية أمنية نفذت ضمن محافظة بغداد".

وتشير الوثائق وفقاً لبيان الخلية الى ان "المتهم عمل بأكثر منصب ارهابي ضمن محافظة نينوى اثناء معارك التحرير، كما عمل مايسمى امنية قاطع الحديدة ولايزال يمارس نشاطه الارهابي، بمتابعة الخلايا النائمة في حزام بغداد الشمالي".

ولفتت الى "إحالة المتهم المطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الى الجهات التحقيقية المختصة".