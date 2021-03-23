واقعة "انفجار الدراجة".. قوة أمنية "كبيرة" لنقل الجريح من المستشفى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بوصول قوة أمنية كبيرة إلى المستشفى لنقل الجريح من واقعة انفجار الدراجة النارية إلى مركز أمني لاحتجازه والتحقيق معه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية كبيرة وصلت الى مستشفى ابن النفيس ببغداد، ومن المحتمل ان تقوم بنقل الجريح في انفجار الدراجة النارية صباح الثلاثاء إلى احد المواقف الامنية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف مصدر أمني مطلع عن محاولة فصيل شيعي مدجج بالسلاح لإخراج الجريح بالقوة من المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلين مدججين بالسلاح تابعين لفصيل شيعي كانوا يستقلون 8 عجلات وصلوا إلى مستشفى يرقد فيه الجريح من حادث انفجار الدراجة النارية ببغداد، وحاولوا إخراجه بالقوة، إلا أن قوة أمنية وصلت إلى المستشفى وحالت دون ذلك".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت بانفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته.

ولم تدل الخلية بمزيد من التفاصيل.

إلا أن مصدرا أمنيا أزاح الستار لوكالة شفق نيوز عن تفاصيل الحادث قائلا إن "سائق الدراجة النارية اصطدم بعجلة نوع 'جيب" مما نجم عن الحادث انقلاب الدراجة وخلل في المواد المتفجرة التي كان يحملها لتنفجر وعلى الفور"، مبينا أن "الانفجار أدى الى مقتل الناقل وهو السائق وإصابة شخص كان برفقته".

وأوضح أن "الجريح إصابته طفيفة جدا، ولكن القوات الأمنية تحفظت عليه"، مشيرا إلى أن "المصاب حاول الخروج من المستشفى لتحصل على اثرها ملاسنة كلامية بينه وبين القوات الأمنية التي ترفض خروجه، وتنتظر موقفا من الجهات العليا".

ولم يتضح سبب نقل المقاتلين لعبوة ناسفة على متن دراجة نارية.