واقعة "انفجار الدراجة" تتصاعد.. فصيل مدجج بالسلاح يحاول إخراج الجريح بالقوة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع عن محاولة فصيل شيعي مدجج بالسلاح لإخراج جريح بالقوة من المستشفى كان قد أصيب خلال حادث انفجار دراجة نارية في بغداد يوم الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلين مدججين بالسلاح تابعين لفصيل شيعي كانوا يستقلون 8 عجلات وصلوا إلى مستشفى يرقد فيه الجريح من حادث انفجار الدراجة النارية ببغداد".

وأضاف أن "المقاتلين حاولوا إخراج الجريح بالقوة، إلا أن قوة أمنية وصلت إلى المستشفى ورفض إخراج الجريح وأبعدت عناصر الفصيل من هناك"، مبينا أن الجريح والقتيل مقاتلان في الفصيل.

وأشار المصدر إلى أنه "من المحتمل أن يتمكن الفصيل من إخراج المصاب من المستشفى خلال الساعات القادمة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت خلية الإعلام الأمني بانفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته.

ولم تدل الخلية بمزيد من التفاصيل.

إلا أن مصدرا أمنيا أزاح الستار لوكالة شفق نيوز عن تفاصيل الحادث قائلا إن "سائق الدراجة النارية اصطدم بعجلة نوع 'جيب" مما نجم عن الحادث انقلاب الدراجة وخلل في المواد المتفجرة التي كان يحملها لتنفجر وعلى الفور"، مبينا أن "الانفجار أدى الى مقتل الناقل وهو السائق وإصابة شخص كان برفقته".

وأوضح أن "الجريح إصابته طفيفة جدا، ولكن القوات الأمنية تحفظت عليه"، مشيرا إلى أن "المصاب حاول الخروج من المستشفى لتحصل على اثرها ملاسنة كلامية بينه وبين القوات الأمنية التي ترفض خروجه، وتنتظر موقفا من الجهات العليا".

ولم يتضح سبب نقل المقاتلين لعبوة ناسفة على متن دراجة نارية.