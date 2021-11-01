واقعة التسمم في ميسان.. القضاء يتدخل ويوقف صاحب المطاعم و6 آخرين

شفق نيوز/ أعلنت محكمة تحقيق العمارة في ميسان، يوم الاثنين، عن توقيف صاحب مطعم وستة متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم".

واعلنت دائرة صحة ميسان، في وقت سابق اليوم، ارتفاع اعداد حالات التسمم بحادثة مطعم الفلافل بالمحافظة لأكثر من 240 حالة، فيما رجحت وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.

وقال مسؤول اعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن حالات التسمم نتيجة واقعة (الفلافل) ارتفعت الى 242 حالة، موضحاً أن جميعهم يخضعون للرعاية الصحية في هذا الوقت ويتم مراقبة وضعهم على مدار الساعة تحسبا لأي تطور.

وأشار الكناني إلى تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة حالة التسمم، وارسلنا الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وبيان سبب الوفاة الحقيقي.

وتسبب مطعم شعبي مختص ببيع أكلة (الفلافل) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، أمس السبت، بعشرات حالات التسمم.

وبحسب مصدر أمني، فأن أبرز المناطق التي سجلت حالات التسمم هي مركز المدينة بـ46 حالة، وقضاء الميمونة بـ15 حالة، فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة.