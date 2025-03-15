واشنطن تنشر فيديو اغتيال "أبو خديجة".. وترامب: لاحقناه بلا هوادة

شفق نيوز/ نشرت القيادة الأمريكية المركزية، يوم السبت، عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق عملية اغتيال زعيم تنظيم "داعش" في العراق، عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، في وقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم التنظيم في العراق قُتل يوم أمس الجمعة.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قُتل اليوم زعيم داعش الهارب في العراق. طارده مقاتلونا الشجعان بلا هوادة" بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف ترامب أن مقاتلي أمريكا البواسل لاحقوه بلا هوادة، وأنهوا حياته البائسة، مع عضو آخر من التنظيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان.

وختم الرئيس الأمريكي مشدداً على أن السلام يفرض أحياناً بالقوة.

بدورها، نشرت القيادة الأمريكية المركزية على "إكس" فيديو لعملية اغتيال "أبو خديجة".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن ضربة جوية دقيقة نفذت يوم 13 من الشهر الجاري، بالتعاون مع الاستخبارات العراقية في محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل عبد الله مكي مصلح الرفاعي، الملقب "أبو خديجة"، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في تنظيم داعش وقائد "العمليات الخارجية".

وأكدت القيادة أن "أبو خديجة"، بصفته أمير اللجنة المفوضة، كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل الدولي للتنظيم، فيما تم التعرف على هويته عبر فحص الحمض النووي بعد العثور على جثته في موقع الاستهداف. وشدد الجنرال مايكل إريك كوريلا على استمرار العمليات لاستهداف قادة داعش وتهديداتهم في المنطقة وخارجها.

قوات #القيادة_المركزية_الامريكية تتمكن من تحييد قائد "العمليات الخارجية" في تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيمتامبا، فلوريدا – في 13 مارس/آذار، نفّذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (#سنتكوم)، بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، ضربة جوية دقيقة في… pic.twitter.com/Qw54bOLA8a — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 15, 2025

وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مقتل عبد الله مكي مصلح الرفاعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، واصفًا إياه بـ"أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وفي تغريدة على منصة "إكس"، أكد السوداني أن "أبو خديجة" كان يشغل مناصب بارزة في تنظيم داعش، من بينها "نائب الخليفة"، و"والي العراق وسوريا"، ومسؤول "اللجنة المفوضة"، إلى جانب قيادته لمكاتب العمليات الخارجية.

وأضاف السوداني أن هذا الإنجاز يعكس استمرار الانتصارات العراقية على قوى الإرهاب، مباركًا للعراق وشعوبه المحبة للسلام هذا النجاح الأمني.

وكشف اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، تفاصيل جديدة عن العملية، وأكد أنها تمت بتنسيق أمني عالٍ ومتابعة استباقية، وأسفرت عن القضاء عليه.

وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي في الموقع، حيث تم العثور على مستمسكات وجثث لمسلحين آخرين، كما أشار إلى الدور البارز للقضاء العراقي في تنفيذ العملية.

وأكد قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، تحقيق إنجاز أمني كبير في ملاحقة قيادات داعش، مشيدًا بالتنسيق المتميز مع الأسايش ومجلس أمن إقليم كوردستان.

وأوضح أن العملية النوعية، التي نُفذت بإسناد فني، استهدفت عبد الله مكي الملقب "أبو خديجة"، الذي كان يشغل منصب "نائب الخليفة" في العراق وسوريا، بعد تعقب دقيق استند إلى معلومات استخباراتية. كما أشار إلى الدور البارز لإقليم كوردستان في استدراج أحد المقربين من "أبو خديجة"، ما أسهم في نجاح العملية.