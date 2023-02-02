واشنطن تكشف عن 33 عملية عسكرية في العراق خلال شهر.. هذه نتائجها

شفق نيوز / أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، نتائج 43 عملية ضد تنظيم داعش، 33 منها في العراق، و10 في سوريا، لافتة إلى أنها أدت إلى قتل 11 عنصراً بداعش واعتقال 227 آخرين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "خلال شهر كانون الثانى/يناير 2023 نفذت قوات التحالف بقيادة القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة 43 عملية ضد تنظيم داعش، في العراق وسوريا".

وأضافت أن "هذه العمليات أدت إلى إضعاف التنظيم وإخراج العديد من كبار مقاتلي داعش من ساحة المعركة بما في ذلك (أمير الرقة) ومسؤول إعلامي وأمني سوري في التنظيم".

وأوضحت أن "هذه العمليات الناجحة هي جزء من مهمة ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وما تزال الدول الأعضاء في التحالف تركز على إضعاف قدرات التنظيم وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وهو جهد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الشركاء في التحالف ومعهم ومن خلالهم".

بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا: "في حين أدت جهودنا إلى إضعاف تنظيم داعش، فإن أيديولوجية الجماعة الخسيسة ما تزال غير محتواة وغير مقيدة، كما ما يزال داعش يمثل تهديدا ليس فقط للعراق وسوريا، ولكن لاستقرار وأمن المنطقة ككل لذلك، يجب مواصلة القتال ضد داعش إلى جانب الشركاء".

وتابع كوريلا: "نعتمد بشكل كبير على قوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش، كما أن قوات الأمن العراقية، تقاتل بشراسة ضد تنظيم داعش في البلاد".