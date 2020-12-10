واشنطن تعلن الانتقال إلى "مرحلة جديدة" من مهمة قواتها في العراق

شفق نيوز/ أعلن السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، الانتقال إلى "مرحلة جديدة" من مهمة القوات الأمريكية في العراق تتمثل بتقليص تواجدها العسكري.

وقال تولر في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم داعش، إنه "تُصادف اليوم، الــ 10 من شهر كانون الاول، الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش اقليمياً، والتي أسفرت عن تحريرِ أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري كانوا يعيشون في السابق تحت سيطرته".

وأضاف "يُعتبر هذا اليوم تذكيراً أيضاً بضرورة أن نظل يقظين لضمان أن هزيمة داعش هي هزيمة دائمة، وأنه لن يعود مرةً أخرى لتهديد الانسانية. واليوم نقدم صلواتنا ودعواتنا لمن سقطوا وهم يناضلون لتحرير العراق من قبضة داعش، فلن تُنسى تضحياتهم. نتذكر أيضًا أولئك الذين فقدوا أصدقائهم وأفراداً من أسرهم ومنازلهم. على الرغم من كل هذه التضحيات الجسيمة، فإننا نتطلع بأملٍ إلى المستقبل".

وتابع تولر "نُهنئ قوات الأمن العراقية التي حققت، مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين في التحالف، تقدمًا استثنائيًا في تقليص قدرات داعش، مما يضمن استمرار الضغط على داعش لضمان هزيمته الدائمة مع توفير فرصة لاستقرار وازدهار المناطق المُحررة"، معلنا بالقول "نحن ننتقل إلى المرحلة التالية من مهمتنا في العراق، حيث تُقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري بينما تأخذ قوات الأمن العراقية زمام المبادرة بشكلٍ متزايدٍ في القتال ضد فلول داعش".

وأكد السفير الأمريكي أن "التحالف سيستمر في تقديم المشورة والمساعدة لعمليات قوات الأمن العراقية ضد داعش بناءً على طلب حكومة العراق"، مشيرا إلى أن " التزامُ الولايات المتحدة يبقى راسخاً تجاه الشعب العراقي. سوف نستمر في الوقوف مع الشعب العراقي في خلق عراقٍ آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".